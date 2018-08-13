В поджоге деревянной церкви XVIII века в Карелии заподозрили подростка-сатаниста

Школьника подозревают в поджоге деревянной церкви XVIII века в карельской Кондопоге, сообщили ТАСС и РИА Новости, ссылаясь на анонимные источники в правоохранительных органах.

В поджоге подозревают подростка с психическими отклонениями, который «хотел прославиться на весь мир», утверждает источник ТАСС. Церковь поджег школьник, который причисляет себя к сатанистам, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Якобы церковь ему просто не понравилась», — рассказал собеседник агентства.

«Комсомольская правда» сообщила со ссылкой на местных жителей, что поджог устроил подросток, приехавший в Карелию к бабушке. Издание также называет школьника сатанистом. Человек, охранявший место пожара, рассказал, что поджигатель использовал пять литров бензина. Эти сведения также не подтверждены.

Затем Следственный комитет подтвердил, что в поджоге подозревают 15-летнего школьника, отмечает meduza.io. Подозреваемого направят на судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

В Кондопоге утром 10 августа сгорела деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы. В качестве причин возгорания называли неосторожное обращение с огнем и поджог. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ».

На восстановление церкви потребуется около 80 миллионов рублей, считает архитектор-реставратор, член экспертного совета «Росохранкультуры» Татьяна Вахрамеева.