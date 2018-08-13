Человек, лишенный личного пространства, страдает от дискомфорта и психосоматических заболеваний, выяснили ученые. Ограниченная территория для проживания может довести до нервозности и апатии, кроме того, небольшое пространство способствует быстрому распространению инфекций.

У детей, живущих в тесноте, отмечаются отсутствие иммунитета и ожирение – слишком мало возможностей для активного движения, передает Вести.ру.

Эксперты отмечают, что для нормальной жизни человеку требуется не менее 9 квадратных метров личного пространства.