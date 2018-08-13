Fitch повысило рейтинг Греции сразу на две ступени

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг Греции в иностранной валюте сразу на две ступени - с "В" до "BB-". Состояние госфинансов и отношения Греции с европейскими кредиторами улучшились, прогноз греческого рейтинга - "стабильный".

Окончательная оценка программы помощи Греции со стороны Европейского стабилизационного фондв (ESM) "подготовила почву для успешного выхода страны из программы" 20 августа.



Профицит бюджета Греции составил в 2017 г. 0,8% ВВП (в 2016 г. - 0,6% ВВП), а первичный профицит бюджета (без учета расходов на обслуживание долга) - 4% ВВП. Между тем Fitch прогнозировало первичный профицит бюджета Греции в 2017 г. в размере 1,9% ВВП. "Мы ожидаем, что бюджетные показатели останутся сильными после завершения программы помощи", - отмечает агентство.

По прогнозу Fitch, первичные профициты бюджета Греции составят в 2018-2030 гг. 2,7% ВВП. Если ВВП Греции сможет расти на 3,4% в год, то госдолг страны уменьшится к 2030 г. до 123,3% ВВП со 182,7% ВВП в 2018 г., прогнозирует Fitch.

"Политический фон в стране стал более стабильным, и рабочие отношения между Грецией и ее европейскими кредиторами существенно улучшились. Это снижает риск, что будущее правительство страны резко изменит политику, принятую в рамках программы помощи", - подчеркивает агентство.