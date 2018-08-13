На выходные к морю: число вагонов поезда в Одессу удвоят

В августе по пятницам, субботам и воскресеньям удвоится число вагонов в поезде, который отправляется в Одессу.

Такое решение было принято из-за большого пассажиропотока. В частности, с 17 по 19 и с 24 по 27 августа к черноморскому побережью будет отправляться состав с 8 вагонами.

”Чтобы справиться с большим потоком пассажиров, которые отправляются в это время в Одессу, было решено удвоить число вагонов. Важно, чтобы в конце недели, в выходные дни были обеспечены комфортные условия для всех путешественников", - заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Билеты в продаже. Их стоимость не изменится и составляет от 145 леев до 185 леев в зависимости от класса вагона. Проезд детей стоит от 50 до 65 леев.

Поезд в Одессу отправляется с ЖД-вокзала в Кишиневе в 06:57. К месту назначения он прибывает в 10:50. Обратный рейс стартует в 18:45. Прибытие в Кишинев в 22:27.