Вертолет с альпинистами из России разбился в Таджикистане

Вертолет Ми-8 с группой альпинистов из России совершил жесткую посадку в горах Таджикистана. В результате происшествия погибли три альпиниста и два члена экипажа, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.

"К сожалению, все трое альпинистов, что погибли при жесткой посадке вертолета - россияне", - сказала Интерфаксу пресс-секретарь комитета Таджикистана Умеда Юсуфи.

На борту вертолета находилась группа из 15 альпинистов - 13 россиян, один гражданин Беларуси и один испанец, а также три члена экипажа из Таджикистана.

Посольство России в Душанбе не располагает официальными данными о личности и гражданстве погибших.

Вертолет совершил жесткую посадку в воскресенье, 12 августа. Альпинисты возвращались на нем в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек после восхождения на пик Исмоила Сомони. Причина жесткой посадки пока неизвестна.

В воскресенье вечером с экипажем вертолета не удавалось связаться из-за плохих погодных условий. Три вертолета со спасателями и медработниками вылетели к леднику Фортамбек в 13 августа утром, передает ВВС.

Спасательную операцию координирует комитет по ЧС при правительстве Таджикистана при содействии МВД, ГКНБ, минобороны и минздрава республики. Как рассказала ТАСС пресс-секретарь комитета по ЧС, связь с альпинистами была восстановлена утром 13 августа, они сообщили свои точные координаты.