ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

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