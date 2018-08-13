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В Турции арестовали еще одного обвиняемого по делу об убийстве российского посла
// фото: Burhan Ozbilici/AP
15:01, 13 Aug 2018
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В Турции арестован еще один фигурант дела об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова, сообщает Anadolu.

Отмечается, что имя арестованной Айше Согут. Она является женой одного контактных лиц убийцы Карлова Мевлюта Алтынташа.

Согут, по данным следствия, был вовлечена в работу с компаниями, связанными с запрещенной в Турции FETO. В апреле в Турции задержали «куратора» убийцы российского посла, отмечает Газета.ру.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил охранявший посла на мероприятии сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.



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