Улицу Букурешть потребовали открыть для транспорта

Исполняющий обязанности мэра Руслан Кодряну потребовал открыть улицу Букурешть для транспорта. Движение могут возобновить с завтрашнего дня, но там не до конца заделали ямы, оставшиеся после ремонта водопровода.

Подрядчик и руководство предприятия Exdrupo до сих пор не могут договориться, кто должен залатать ямы.

"Улицу Букурешть должны были заасфальтировать до конца прошлой недели. Подрядчик заявил, что это сделает Exdrupo. А администрация предприятия сообщила в пятницу, что делать этого не будет. Все время пока шел ремонт, а это больше месяца, нам говорили, что дорогу заасфальтирует Exdrupo, поэтому мы не переживали", - рассказал глава управления транспорта Виталий Бутучел.



Руководство предприятия, в свою очередь, утверждает, что не заключало контракт на ремонт дороги.



"Подрядчик участвовал в тендере Водоканала, и обязался восстановить дорогу. Предприятие "Exdrupo" не обязано ремонтировать улицы после каждого предпринимателя, который уже получил деньги. Мы не подписывали такого контракта. Это финансовый ущерб для предприятия, плюс это незаконно", - отметил и.о. главы предприятия Exdrupo Адриан Болдуреску.



"Я все время слышу: в течение недели, в течение недели. То, что он не подписал контракт с Exdrupo или с кем-то другим, это ваша проблема. Вы возьмете лопату в руки, господин Болдуреску, и вместе с подрядчиком заасфальтируете улицу", - заявил и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну.



Ремонт водопровода на улице Букурешть начали в середине июня. В связи с чем некоторые участки дороги были закрыты для транспорта.