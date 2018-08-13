Две школьницы утонули в реке в Единецком районе

Трагедия в селе Лопатник, Единецкого района. Две школьницы - ученицы 9 и 6 класса -утонули в реке.

Первая девочка пошла плавать и пропала. Заметив это, вторая отправилась ее искать и тоже не вышла из воды. Ее младшая сестра перепугалась, собрала вещи и не сразу рассказала родителям о произошедшем, так как боялась, что ее будут ругать.

Первую девочку нашли через несколько часов поисков, тело второй спасатели обнаружили лишь на следующий день.