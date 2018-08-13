Прекращает работу один из столичных маршрутов

Микроавтобус №126 из Кишинева, с пятью единицами транспорта, окончательно прекращает свою деятельность. Ходатайство в связи с этим было подано в Главное управление общественного транспорта и путей сообщения оператором, который управляет маршрутом.

Исполняющий обязанности начальника управления Виталий Бутучел заявил в понедельник, 13 августа, на оперативном заседание мэрии, что в период 2015-2018 годов на маршрутных линиях работали 800 единиц транспорта. Некоторые маршруты были закрыты, а другие остались с минимальным количеством микроавтобусов. Рискуют прекратить свою деятельность в любое время маршруты: 101, 114, 126, 154, 172, 178, 188 и 189, передает IPN.



В настоящее время на 51 маршруте работают 1003 единицы транспорта. Количество микроавтобусов продолжает снижаться. По маршруту 175 работают только четыре единицы транспорта. Так же и на маршруте 114. А на маршруте 189 работают пять единиц транспорта.



Виталий Бутучел отметил, что цена в три лея за проезд в маршрутке была установлена в 2006 году. Между тем, произошли подорожания топлива, смазочных материалов, запасных часей и эксплуатационных материалов. Из-за неадекватного тарифа в последние годы снизилась экономическая рентабельность маршруток. Операторы не вкладывают средства в поддержание и обновление парка микроавтобусов.



В этих условиях, отметил Виталий Бутучел, необходимо увеличить парк автобусов и троллейбусов, которые курсируют по муниципальным маршрутам. Городскому автобусному парку необходимы 200 новых единиц транспорта, посольку срок эксплуатации большинства автобусов давно истек Кроме того, необходимо пересмотреть тарифы на проезд.