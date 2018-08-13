Для налогоплательщиков проведут семинары в сфере электронных налоговых услуг

Налогоплательщики могут принять участие в двух семинарах, посвященных пользованию электронными налоговыми услугами, которые будут проходить 15 августа для русскоговорящих, и 20 августа для румыноговорящих пользователей.

Семинары будут вести преподаватели учебных курсов при Центре информационных технологий в области финансов (ЦИТОФ), передает IPN со ссылкой на пресс-релиз учреждения.



На семинаре налогоплательщикам объяснят, что означает единое окно отчетности и порядок заполнения отчета об удержании подоходного налога, начисленных взносов медицинского страхования и взносов обязательного государственного социального страхования. Более подробную информацию о тематике обучения можно найти на сайте: www.cursuri.fsi.md.



Налогоплательщики могут записаться на семинар по телефону: 022 822 032 или 068669942, или на онлайн-платформе.



До конца текущего года, учебный центр в рамках ЦИТОФ планирует организовать для налогоплательщиков еще 27 семинаров по данной тематике.