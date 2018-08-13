"Голос. 60+": объявлены имена наставников нового в России шоу

Первый канал в понедельник объявил наставников нового музыкального шоу "Голос. 60+" для вокалистов, родившихся не позднее 1958 года. Наставниками станут певцы Леонид Агутин, Пелагея и Валерий Меладзе.

"Отбирать к себе в команду каждый тренер будет по четыре человека. Те люди, от которых зависит ваша судьба в этом проекте, - это Леонид Агутин, Пелагея, Валерий Меладзе", - сказал участникам шоу главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта на подготовительной репетиции, которая транслировалась на странице телеканала в соцсети "ВКонтакте".

Имя четвертого наставника организаторы обещают назвать 14 августа, передает ТАСС.

Музыкальное шоу "Голос" - российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах мира. Согласно правилам проекта, вокальный конкурс состоит из нескольких этапов, включая слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал. Организаторы заявили, что шоу в новом формате будет проходить в "облегченном варианте" и состоять из четырех этапов.

Премьера шоу запланирована на сентябрь.





