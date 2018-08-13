Клеточный стресс сильнее влияет на мужчин и чаще вызывает у них сердечные приступы и инсульты по той причине, что их организм вырабатывает мало молекул, помогающих расширять сосуды. Об этом пишут биологи в журнале Bioscience Reports.
"Недавно мы обнаружили, что концентрация молекул BH4, "помощников" фермента, производящего молекулы моноокиси азота, была заметно выше в организме самок крыс, страдавших от высокого давления, но не самцов. Теперь мы поняли, с чем это связано и как от этого можно избавиться", — рассказывает Дженнифер Салливэн (Jennifer Sullivan) из Университета Огасты (США).
Моноокись азота, как сегодня считают ученые, дирижирует множеством процессов в нашем организме, в том числе расширением и сужением сосудов, старением, и благотворно влияет на многие другие системы организма. Ввод в организм большого количества веществ, содержащих в себе нитраты и другие соединения азота, в некоторых случаях, как показывают опыты, может даже замедлять старение тела и увеличивать продолжительность жизни, передает РИА Новости.
Год назад Салливэн и ее коллеги показали, что это действительно так, экспериментируя на крысах, склонных к развитию гипертонии. Наблюдения за ними показали, что их организм действительно вырабатывает меньше молекул NO и хуже реагирует на резкие повышения давления, производя меньше ферментов, связанных со сборкой моноокиси азота.
Как показали эти наблюдения, скорость сборки моноокиси азота зависела от того, как много "помощников" ферментов, так называемых молекул BH4, присутствовало внутри клеток почек. Их концентрация, в свою очередь, зависела от того, как много оксидантов было в организме — в их присутствии BH4 превращается в вещество BH2, не способное ускорять реакцию образования молекул NO.
Получив подобные результаты, ученые проверили, что произойдет, если добавить мощный антиоксидант в воду, которую пьют самцы. Буквально через несколько дней концентрация BH4 в клетках их почек заметно выросла. В результате этого давление в сосудах самцов снизилось до тех же значений, что и у самок, и оставалось низким до тех пор, пока ученые не свернули эксперимент.
Почему это происходит, ученые пока не знают. При этом они предполагают, что эти различия связаны с тем, что организм самцов и самок неодинаково реагирует на так называемый клеточный стресс, один из главных источников оксидантов в клетках людей и животных. Изучение генов, связанных с реакцией на этот стресс, поможет понять, почему это так, и защитить мужчин от подобных проблем.
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