Почти 200 единиц общественного транспорта в столице простаивают из-за нехватки водителей

В столице не хватает водителей троллейбусов и автобусов. По этой причине на маршруты не выходит почти 200 единиц общественного транспорта. Не достает в троллейбусном и автобусном парках и других работников.

"С 1 августа вакантны 104 рабочих места. Нам нужны 30 водителей автобусов, 61 кондуктор и 13 автослесарей. Почти на половине автобусов работает по одному водителю, поэтому на маршруты они выходят только в одну смену", - cказал директор Городского автобусного парка Виталий Копач.



За последние три года число рейсовых микроавтобусов сократилось в столице почти на 800 единиц.



"Это особенно ощущается на пригородных и кольцевых маршрутах, где пассажиропоток зависит от времени дня", - cообщил глава Генуправления общественного транспорта Виталие Бутучел.



Согласно стратегии развити муниципального общественного транспорта, в этом году планируется вывести на линии 70 новых троллейбусов и автобусов.



"На 28 августа намечен тендер по закупке 50 новых автобусов. 1 сентября выйдут на линии пять троллейбусов на автономном ходу, а до конца года - еще 15", - cообщил и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.