Осталось два дня: истекает срок оплаты половины суммы налога на недвижимость

Государственная налоговая служба (ГНС) предупреждает, что осталось два дня до истечения срока, предусмотренного действующим законодательством для уплаты налогоплательщиками первого взноса налога на недвижимость и земельного налога.

ГНС отмечает, что за несвоевременную уплату соответствующих налогов предусмотрены пени. Эти положения не распространяются на лиц, которые оплатили налог в полном объеме до 2 июля 2018 года.

Около 70% налогоплательщиков оплатили до 2 июля налог на недвижимое имущество, получив 15% скидку. В результате ГНС перечислила в госбюджет 338,7 млн. леев, превысив прошлогодний показатель на 23,2 млн. леев, или на 7,4%.

Налогоплательщики, которые не воспользовались правом на 15% скидку, должны оплатить налог на недвижимое имущество и/или земельный налог не позднее 15 августа и 15 октября текущего года. За задержку оплаты предусмотрена пеня в размере 0,0329 % от суммы налога за каждый день просрочки, передает Молдпрес.