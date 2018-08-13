Умер участник клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Басс

Участник телевизионного клуба "Что? Где? Когда?", биолог, педагог государственного эколого-биологического центра "Крестовский остров" Санкт-Петербурга Михаил Басс скончался на 49-м году после тяжелой болезни. Об этом сообщил магистр интеллектуальной игры Александр Друзь.

"Михаил Басс скончался после тяжелой непродолжительной болезни в Израиле, куда уехал лечиться", - сказал Друзь. По его словам, о смерти Басса, с которым еще в начале августа участвовали в игре "Что? Где? Когда?", он узнал от близких друзей и в настоящее время пытается связаться с родными ученого, передает ТАСС.

О смерти Басса сообщил также директор эколого-биологического центра Артур Ляндзберг на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" Лаборатории экологии животных и биомониторинга "ЭФА", одним из создателей которой являлся Басс. "Он мужественно боролся с болезнью, поражая нас всех своей силой духа, верой и оптимизмом. Он был создателем нашей лаборатории, благодаря ему ЭФА и все мы стали такими, какие мы есть", - отметил Ляндзберг.

Михаил Басс (1970-2018) - российский биолог, сотрудник эколого-биологического центра "Крестовский остров" при Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных. Также известен как участник игры "Что? Где? Когда?".