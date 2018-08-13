Производство растёт-результат развития экономики!

Усилия правительства, направленные на развитие экономики и бизнес-среды приносят результаты. Об этом говорят показатели роста производства за первые пять месяцев 2018.

«Индустрия - один из главных моторов, продвигающих экономику вперёд, показала впечатляющий рост. Только за первое полугодие, рост составил 8%, и это внушает веру и подтверждает положительный результат усилий правительства. Развитие индустрии ведёт к новым рабочим местам и к стабильным зарплатам»,- утверждают правительственные эксперты на странице правительства в Facebook.

Напомним, что расширение деятельности Свободных экономических зон, расширение и диверсификация рынков экспорта, положительная эволюция в сельскохозяйственном секторе в прошлом году, а также возросший спрос на внутреннем и внешнем рынках на местные продукты производства стали главными факторами, которые привели к развитию индустрии в период января-мая 2018. По данным экспертов Министерства экономики, цитируемых Moldova.org, самыми прогрессивными отрослями производства, которые привели к этому росту, остаются: электрокабельное (рост около 39%), производство запчастей для автомобилей и моторов (+49%), стекольное производство (+47%), консервное производство (+13%), производство текстильной продукции (+20%), обувное производство и обработка кожи (+21%). Обрабатывающее производство, которое составляет около 82%, внесло наибольший вклад в развитие индустрии (+7,1 из 8,1%), зарегистрировав аванс в 9,4%. Автомативное производство становится также важным направлением национальной экономики, создавая постоянно новые рабочие места, достойные зарплаты и продукцию на экспорт. Значительный рост наблюдается и в производстве электрических кабелей и проводов, а также автомобильных и моторных запчастей (+40%), читать далее http://www.allmoldova.com/ru/news/riezul-tat-usiliia-pravitiel-stva-po-razvitiiu-ekonomiki-i-bizniesa-proizvodstvo-rastiot