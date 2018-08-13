Премьер-министр Павел Филип получает письма благодарности за реформу пенсионной системы

Население страны начинает ощущать на себе эффекты реформы в пенсионной системе. Так, премьер-министр Павел Филип получает все больше сообщений благодарности от пожилых людей.

"На днях я получил письмо от женщины из Бельц, которая благодарила за результаты пенсионной реформы. Она проработала около 20 лет после выхода на пенсию и была приятно удивлена нашей инициативой сделать перерасчет пенсий тех, кто работает даже после выхода на пенсию. Как показали расчеты по этому конкретному случаю, пенсия женщины вырастет более, чем на 1000 леев, с 1923 леев до 3109 леев," - написал Павел Филип в Фэйсбуке.

Премьер отметил, что такие реакции определяют активизацию процесса внедрения запущенной реформы.

"Такого рода реакции людей дают нам стимул двигаться вперед с начатыми реформами. У нас справедливая пенсионная система, и, несмотря на то, что пенсии остаются низкими, они растут и будут расти," - написал Павел Филип.