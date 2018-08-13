Приговоренный олигарх Вячеслав Платон, признанный рейдером номер один на территории СНГ, признается в статье, опубликованной сегодня на его блоге, в том, что он заодно с лидером Платформы «ДА» Андреем Нэстасе. Статья полна красноречивых фраз в адрес Нэстасе.
«Победа Нэстасе (во втором туре выборов в Кишиневе этого года) сделала всех. Понятно, что никто особо не обращал внимания на его качества менеджера или на качества харизматичного лидера. Он, в первую очередь, является символом сопротивления нынешнему режиму. Голосуя за Нэстасе, мы попытались узнать, сколько есть сейчас врагов у Плахотнюка. Мы подсчитали всех, констатировали, что их много, и обрадовались, потому что это был главный результат тех выборов, - написал Вячеслав Платон.
Тем временем, портал расследований Zeppelin.md выложил аудиозапись, на которой олигарх признается, что планировал госпереворот для того, чтобы к власти пришли антиевропейские силы. Планам Платона предшествовало его вовлечение в «российский ландромат» и «молдавский миллиардомат». На аудиозаписи, опубликованной Zeppelin.md, Платон утверждает, что атаковал банковскую систему Молдовы. Более того, как отмечает цитируемый источник, Платон хвастает тем, что мог заблокировать банки, чтобы люди не могли получать деньги из-за границы. Затем он хладнокровно описывает последствия, а именно крах экономической системы Молдовы и, наконец, поставленную на колени страну.
Это бы означало бюджетный, социально-экономический и политический паралич страны. Счета частных предприятий больше не смогли бы обслуживать молдавские банки, таким образом, были бы остановлены все экономические операции, в том числе, выплата зарплат сотрудникам частного сектора. Кроме того, были бы парализованы все внешнеэкономические транзакции, соответственно, импорт товаров широкого потребления.
Это бы привело к многократному обесцениванию национальной валюты всего за несколько недель, симметричной инфляции на несколько сотен процентов и исчезновению продовольственных продуктов первой необходимости с полок магазинов. Это всего лишь несколько элементов, которые могут описать пропасть, на краю которой находилась Молдова. К счастью, планы Вячеслава Платона были разрушены правительством посредством органов правопорядка, что признал сам Платон.
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ОВЕН
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ТЕЛЕЦ
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Сегодня не наделайте ошибок на работе. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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