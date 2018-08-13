Раскрыты характеристики камеры флагмана Galaxy S10

В Сети появилась информация о камере будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S10. По предварительным сведениям, она будет тройной. Об этом пишет PhoneАrena со ссылкой на источники.

Касательно модулей известно, что их разрешение составит 12, 16 и 13 Мп. При этом основной будет 12-мегапикскльной широкоугольной камерой. Его дополнит супер широкоугольная камера на 16 Мп и 13-мегапиксельная телефотокамера с трехкратным оптическим зумом.

Известно, что тройную камеру уже получил флагманский смартфон Huawei P20 Pro. По всей видимости, южнокорейский гигант решил последовать примеру своего конкурента, отмечает korrespondent.net.