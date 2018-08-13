В Польше эвакуировали две тысячи человек из-за бомб

Более двух тысяч человек были эвакуированы на польском курорте Колобжег на побережье Балтийского моря из-за найденных бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Польское радио в понедельник, 13 августа.

Представитель местного военно-морского подразделения Яцек Квятковский заявил, что саперы нашли три авиационные бомбы и два объекта неизвестного происхождения, которые в конце концов оказались не авиабомбами.

"Это были бетонно-кирпичный якорь с металлическими элементами и раздавленная покрышка с металлоломом", - сказал он.

Каждая бомба весила около 300 килограммов, а их радиус действия оценивался примерно два километра. Бомбы подняли из моря и на специальном грузовике вывезли на полигон для управляемой детонации.

Местным жителям и туристам разрешили вернуться в свои дома, передает korrespondent.net.