Обманутый строитель из мести разрушил пять домов

В Великобритании разгневанный строитель решил отомстить заказчикам, которые ему не заплатили, и разрушил возведенные им дома. По словам очевидцев, мужчина при этом смеялся и делал снимки. Об этом пишет Metro.

По информации издания, сумма ущерба составляет около 2,5 миллионов фунтов стерлингов. Также известно, что были разрушены лишь те дома, за возведение которых строителю не заплатили.

Свидетели отмечают, что мужчина пригнал два экскаватора к новостройкам, после чего разрушил пять из них. Люди пытались его остановить, однако это не помогло.

После инцидента 30-летний Даниель Нигоу (имя строителя) был задержан. Мужчина сопротивления не оказывал, и был спокойным, передает korrespondent.net.