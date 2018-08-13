В Одессе осудили мужчину за подготовку теракта

В Одесской области осудили мужчину за подготовку теракта на территории области. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в понедельник, 13 августа.

"По материалам Службы безопасности Украины к четырем годам восьми месяцам лишения свободы приговорен диверсанта, который готовил теракт на территории Одесской области", - говорится в сообщении.

Как доказали оперативники, что по указанию российских кураторов в течение августа-сентября 2015 года злоумышленник, находясь в составе одной из сепаратистских организаций Одессы, разрабатывал и отрабатывал план убийства известного в городе общественного активиста путем совершения теракта. По замыслу злоумышленника, это должно было вызвать широкий общественный резонанс и дестабилизацию ситуации в регионе. Правоохранители предотвратили преступление и задержали злоумышленника в сентябре 2015 года, передает korrespondent.net.

"Приморский районный суд Одессы признал диверсанта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14, п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Приговор суда вступил в законную силу", - отметили в спецслужбе.