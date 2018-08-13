В России скончался молдаванин, пострадавший в ДТП в Калужской области

Один из пострадавших в аварии на территории Калужской области граждан Молдовы, скончался в больнице. Российские врачи боролись за жизнь 43-летнего пациента более недели, но состояние мужчины было тяжелым.

В Россию отправились представители молдавской инспекции по чрезвычайным ситуациям. Они подготовят процедуру доставки тела на родину.



Сейчас в российских больницах остаются двое пострадавших в аварии 4 августа. Пятеро транспортированы на родину и находятся под наблюдением молдавских врачей. Сегодня домой вернулся 20-летний уроженец района Штефан Водэ. В пути его сопровождал парамедик румынской службы SMURD.

Двоих граждан Молдовы, которые остаются в российских больницах, планируется транспортировать в Молдову не раньше, чем через неделю.

