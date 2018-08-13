Android 9.0 вызывает неполадки со смартфонами

Новая операционная система Android 9.0 Pie спровоцировала неполадки с гаджетами. В частности, она отключила функцию быстрой зарядки на некоторых моделях смартфонов.

Пользователи уже выразили свои жалобы в Сети. Так, один из пользователей Reddit отметил, что перепробовал несколько зарядок, поддерживающих Quick Charge. В итоге, ни одна из них не смогла обеспечить быструю зарядку гаджету.

Сообщается, что скорость зарядки остается одинаковой независимо от того, какое устройство используется.

В компании Google уже знают о существовании проблемы. Вероятно, что устранена она будет с выпуском небольших обновлений ОС, передает korrespondent.net.