Детский лагерь в полуподвале на Рышкановке. Подробности истории

Незаконный дневной лагерь для детей обнаружили в столице. Располагался он в полуподвальном помещении тренажерного зала на Рышкановке. Присматривали за детьми трое парней в возрасте от 16 до 18 лет. Они кормили подопечных едой, купленной в уличных киосках.

"Полиция установила, что лагерь работал с 11 июня. И должен был закрыться 24 августа. Он находился в подвале, в арендованном помещении площадью 130 квадратных метров. Были зафиксированы многочисленные нарушения, в том числе что касается оборудования лагеря и питания детей", - сказала пресс-секретарь ИП Кишинева Светлана Скрипник.



Администратор тренажерного зала говорит, что парни платили символическую плату за аренду. А дети в основном находились на улице, где и обедали.



Посещали лагерь дети в возрасте от четырех до 16 лет. За 10 дней их родители платили три тысячи леев.

Ведется следствие