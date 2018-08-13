За границу с поддельными правами: гражданину Молдовы не удалось обхитрить румынских пограничников

Гражданин Молдовы предоставил на проверку румынским пограничникам фальшивое водительское удостоверение. Свой поступок мужчина оправдал тем, что подлинных водительских прав его лишили на три года.

Случай произошел на таможне Албица. 29-летний мужчина находился за рулем автомобиля, зарегистрированного во Франции. На таможенном контроле молдаванин предоставил документы на проверку, но вызвал подозрения у пограничника. После проверки оказалось, что документ фальшивый.

Мужчина рассказал, что ему срочно нужно было ехать во Францию. Для этого ему пришлось купить фальшивые документы за 25 евро.

Сейчас мужчина находится под следствием.