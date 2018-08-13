На Алтае мальчику оторвало руку при прыжке с тарзанки

Следователи Алтайского края проводят проверку по факту травмирования школьника во время игры с использованием так называемой веревки-тарзанки. Пострадавшего доставили в больницу с ампутацией верхней конечности.

"Днем 10 августа 2018 года возле водоема в селе Маралиха Чарышского района трое подростков прыгали в реку с так называемой веревки-тарзанки, привязанной к дереву. В какой-то момент рука 13-летнего мальчика попала в петлю, находящуюся на конце веревки, вследствие чего произошла ее механическая ампутация", - сообщает официальный сайт краевого управления СК РФ.

По данному факту Алейским межрайонным следственным отделом была начата проверка. Пострадавшего ребенка доставили вертолетом санавиации в медицинское учреждение краевого центра, передает newsru.com.

"Следствию предстоит выяснить обстоятельства, при которых несовершеннолетний получил тяжелую травму, а также причины нахождения детей в неустановленных для купания местах", - заключили в следственном ведомстве.