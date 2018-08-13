Чешские замки и крепости будут открыты всю ночь

В ночь с 25 на 26 августа Чехия отмечает «Ночь замков». Туристы бесплатно смогут посетить знаковые крепости и замки по всей стране после захода солнца.

Как сообщает Моя планета, ночью будут открыты не только замки, но и монастыри, церкви, а также несколько дворцов. В программе будут экскурсии, представления, квесты, ярмарки и мастер-классы. В кафе и ресторанах можно будет попробовать блюда, приготовленные по средневековым рецептам. Среди участников «Градозамецка ноц» — расположенные в Праге Хвалский замок, замок Слованка и сады под Пражским градом.

Кроме того, посетителей будут ждать замки Чешский Штернберг, Добржиш, Конопиште, Частоловице. Участвуют в мероприятии многие объекты Богемии, Пардубице, Моравии, Пльзени и Карловых Вар.

Главной площадкой мероприятия в этом году станет замок Кинзварт в Карловарском крае: здесь пройдут исторический военный парад, дегустации шампанского и французского коньяка, кулинарный чемпионат, фейерверк и многое другое.