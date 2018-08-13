В ночь с 25 на 26 августа Чехия отмечает «Ночь замков». Туристы бесплатно смогут посетить знаковые крепости и замки по всей стране после захода солнца.
Как сообщает Моя планета, ночью будут открыты не только замки, но и монастыри, церкви, а также несколько дворцов. В программе будут экскурсии, представления, квесты, ярмарки и мастер-классы. В кафе и ресторанах можно будет попробовать блюда, приготовленные по средневековым рецептам. Среди участников «Градозамецка ноц» — расположенные в Праге Хвалский замок, замок Слованка и сады под Пражским градом.
Кроме того, посетителей будут ждать замки Чешский Штернберг, Добржиш, Конопиште, Частоловице. Участвуют в мероприятии многие объекты Богемии, Пардубице, Моравии, Пльзени и Карловых Вар.
Главной площадкой мероприятия в этом году станет замок Кинзварт в Карловарском крае: здесь пройдут исторический военный парад, дегустации шампанского и французского коньяка, кулинарный чемпионат, фейерверк и многое другое.
Комментарии
- В Одессе осудили мужчину за подготовку теракта
- В Польше эвакуировали две тысячи человек из-за бомб
- Италия снова отказала судну с мигрантами в доступе к портам
- В Турции арестовали еще одного обвиняемого по делу об убийстве российского посла
- У жителя Самарской области нашли рабов
- Вертолет с альпинистами из России разбился в Таджикистане
- Fitch повысило рейтинг Греции сразу на две ступени
- Врачи: однокомнатные квартиры сводят с ума и убивают
- В Турции начали расследование против владельцев сотен аккаунтов в соцсетях
- В Кабуле рядом со зданием избиркома прогремел взрыв
- Исследователям удалось заразить компьютер вирусом через факс
- Чешские замки и крепости будут открыты всю ночь
- На Алтае мальчику оторвало руку при прыжке с тарзанки
- Падение евро продолжается: курс Нацбанка на 14 августа
- За границу с поддельными правами: гражданину Молдовы не удалось обхитрить румынских пограничников
- Врачи: однокомнатные квартиры сводят с ума и убивают
- Выброшенное кольцо с бриллиантом нашли на свалке за четыре минуты
- Умер участник клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Басс
- Жара в Молдове: в каких районах объявлен желтый код метеоопасности. КАРТА
- На украинской границе задержали граждан с тремя млн рублей за пазухой
- Рейдер Вячеслав Платон признаётся без зазрения совести, что хотел положить страну на лопатки за счёт кражи миллиарда и сбить ее с европейского курса, но был остановлен правительством
- Дорого, но старомодно: Стилист оценил гардероб молодой любовницы Петросяна
- Поспорил, что доедет до Кишинева за 40 минут: 19-летний гонщик из Бельц погиб в ДТП
- Из выброшенных в поле яиц вылупился выводок цыплят
- Ученые доказали пользу соли для здоровья
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Не спешите довериться малознакомым людям. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет отмечен высокой активностью. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Смело назначайте свидания.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Повысится Ваша деловая активность.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожнее с бытовой химией.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com