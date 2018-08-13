Исследователям удалось заразить компьютер вирусом через факс

Исследователи из компании Check Point, специализирующейся на вопросах кибербезопасности, обнаружили уязвимость многофункциональных устройств (МФУ), объединяющих в себе принтер, сканер и факс, которая позволяет хакерам получать доступ к связанным с ними персональным компьютерам. Подробности были опубликованы в блоге Check Point.

Как поясняет N+1, исследователи обнаружили в библиотеке обработки JPEG-файлов МФУ HP Officejet Pro 6830 уязвимость, которую можно использовать для контролируемого переполнения буфера. Затем они написали упакованную в JPEG-файл программу, позволяющую захватывать контроль над устройством. После установки эта программа проверяет наличие доступа к сети и в случае положительного исхода проверки распространяет по ней вирус.

Эксперты также подготовили небольшой видеоролик, в котором продемонстрировали взлом на практике, уточнив, что уязвимость присутствует и на многих других МФУ. В данном случае исследователи заразили целевой ПК вирусом, который нашел на компьютере интересующий "злоумышленников" файл и отправил его на их факс, передает newsru.com.