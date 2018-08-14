Владимир Головатюк: "Запад поддерживал и будет поддерживать нынешнюю власть в Молдове"

Запад поддерживал и будет поддерживать нынешнюю власть в Молдове, а "Евросоюз (ЕС) и США лишь играют роли плохого и хорошего полицейских", - считает член комиссии по экономике, бюджету и финансам парламента РМ, социалист Владимир Головатюк.

В понедельник в facebook он подверг сомнению утверждение о том, что заморозка Еврокомиссией предоставления РМ макрофинансовой помощи в 100 млн евро означает отказ Запада от поддержки молдавских властей. "Да, ЕС в конце июня отказался от предоставления финансовой помощи, заложенной в бюджете (60 млн евро кредит и 40 млн евро - грант). Но, тогда же, в июне МВФ и структуры Всемирного Банка, дав высокую оценку ряду реформ в РМ, выделили кредиты и гранты. Так, в конце июня поступило $22,5 млн, а в июле $40,4 млн", - отметил депутат.

Он напомнил, что "2018 г. предвыборный и власть делает и будет делать все, чтобы обелиться перед избирателями и чтобы они отдали предпочтение ей, т.е. повышать зарплаты, пособия, ремонтировать дороги, школы - а для этого нужны деньги".

Головатюк отметил, что бюджет на 2018 г. на 30% состоит из внешних кредитов и грантов.

"Любое непоступление денег чревато неисполнением бюджета, в том числе по расходам на социальную сферу, а это в преддверии выборов - крайне опасно! Но к фактам. НБМ ежемесячно публикует информацию о поступивших внешних кредитах и грантах. Так, за семь месяцев 2018 г. поступило $120 млн против $102 млн год назад. Характерно, что 80% поступивших в 2018 г. валютных ресурсов - это перечисления в июне и июле. Более того, в первые два месяца лета 2018 г. поступило в общей сложности $96 млн, что в 8 (!!!) раз больше чем годом ранее", - подчеркнул депутат-социалист.

Из этого он делает вывод, что "помощь Запада, несмотря на всю их критику нынешней правящей коалиции, не сокращается, а наоборот - растет", пишет point.md.