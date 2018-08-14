Парижан шокировали открытые писсуары на улицах

В столице Франции на улицах появились открытые писсуары – уринуары. Устройство выглядит как коробка с отверстием спереди и резервуаром внизу. В него помещена солома, которая со временем превратится в компост и может быть использована в садоводстве.

Такая экологичность и даже клумба с цветами над уринуаром не смогли убедить парижан в полезности новинки, пишет Корреспондент.

Особенно возмутил местных жителей такой писсуар поблизости с Собором Парижской Богоматери. Парижане уже обратились в мэрию с просьбой его убрать.

Фото: uritrottoir.com