Американец из мести жене врезался самолетом в свой дом

Житель города Пейсон в штате Юта, влетел на легкомоторном самолете Cessna 525 в собственный дом, где находились его жена и ребенок. Об этом сообщает ABC News.

По данным полиции, находившийся за штурвалом Дуэйн Юд погиб. При этом его жене и ребенку удалось выжить, несмотря на то, что дом получил серьезные повреждения из-за пожара после удара самолета, пишет Корреспондент.



По версии следователей, самолет принадлежал работодателю 47-летнего Дуэйна Юда, который имел разрешение на полеты и считался опытным пилотом.



Как отмечает телеканал, в минувшее воскресенье Юд во время распития алкогольных напитков напал на свою жену, после чего свидетели вызвали полицию.

Он был арестован, а позднее вышел под залог. Спустя некоторое время мужчина отправился в аэропорт Форк-Спрингвилл, сел в самолет, а затем намеренно врезался в свой дом.