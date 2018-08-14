Все больше женщин в Молдове рожают путем кесарево сечения

В Молдове родов путем кесарево сечения стало больше. Согласно статистике, из каждой тысячи новорожденных в прошлом году 194 младенца появились на свет при помощи хирургов.Этот показатель на 12 больше, чем в 2016-ом.

Врачи объясняют это тем, что больше стали рожать женщины старше 30-лет, что зачастую становится причиной кесарева по медицинским показаниям. Больше всего подобных операций проводят в Кишиневе и на севере страны.







Комментарии

Другие новости