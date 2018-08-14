Представители "Нашей партии" нелестно отозвались о лидерах ППДП и ПДС

Лидеры ПДС и ППДП были жестко раскритикованы представителями "Нашей партии" Ренато Усатого. Их обвинили в лицемерии в соцсетях после того, как они заключили двухпартийное соглашение.

"У вас - партии ПДС и ППДП, лицемерные лидеры, которые с одной стороны призывают общество к единству, а с другой - разделяют его, подписывая соглашение о том, что вы не будете сотрудничать с определенными партиями. В статье 6 этого соглашения указано, что вы не будете сотрудничать с олигархическими партиями и про-российскими. В том, что касается партий олигархов, я абсолютно согласен, но я против того, что в этот же ряд вы внесли и "Нашу партию",- написал на своей странице в Facebook один из представителей "НП" - Станислав Белоусов.

Белоусов также выразил сомнение в том, что ПДС и ППДП действительно хотят объединить общество, передает allmoldova.com.

"Я понимаю, что вы не хотите портить свой имидж перед ЕС и про-европейским , а также унионистским электоратом, но как тогда вы собираетесь отъединять общество?"- задался вопросом цитируемый источник.