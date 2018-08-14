В кишиневском цирке откроют выставку динозавров

Перед входом в столичный цирк поселились динозавры. Грозный тираннозавр и добряк-бронтозавр приглашают кишиневцев на выставку, которая откроется в конце рабочий недели.

Впечатления замечательные, очень интересно, необычно и первое раз я такое вижу и внук тоже. Мне подружка сказала есть эти динозавры, а внук увидел по интернету.

Прохожие на динозавров реагируют живо, особенно дети.

Впечатления от внучки потому что она очень испугалась и даже видите прижалась ко мне. Там же написано, что открытие 17 числа, я говорю – "Ну Маша, как мы пойдём если ты уже здесь боишься", говорит "Я знаю, что они игрушечные, но я все ровно боюсь".

Выставка динозавров в столичном цирке станет первой в своем роде. На ней будут представлены 20 представителей мезозойской эры.

Выставка динозавров откроется в цирке в пятницу и продлится до 1 декабря.