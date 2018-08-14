О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Более 200 отечественных и зарубежных компаний стали резидентами первого IT-парка в Молдове
// фото: allmoldova.com
11:09, 14 Aug 2018
просмотров 102 | комментариев 0

245 отечественных и зарубежных компаний, которые работают в области информационных технологий, стали резидентами первого IT-парка в Молдове за семь месяцев после запуска проекта.

Премьер-министр Павел Филип написал в фейсбуке, что правительство и дальше будет вкладывать в парк IT, так как это - проект будущего.

В июле резидентов парка стало на 28 больше, а общий объем продаж составил миллиард 700 миллионов леев. Резиденты этого парка получили некоторые льготы, в том числе и налоговые - подоходный налог составляет семь процентов от объема продаж, кроме того, были устранены бюрократические препоны.

Средняя зарплата в секторе IT составляет 17 тысяч леев. Первый парк информационных технологий в Молдове был открыт 1 января 2018 года по инициативе премьера Павла Филипа. Его создали на десять лет, за это время число резидентов может достигнуть 400.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Активный, творческий день. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День вряд ли будет богат событиями. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня возможны перемены. Вас может ожидать много неотложной работы дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня вы будете душой компании. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День будет напряженным с самого утра. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Благоприятны предпринимательство и торговля.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Может нужно было увеличить подоходный налог?
Иванка Плат,
ivankaplat.wordpress.com
Loading...