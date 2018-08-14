Более 200 отечественных и зарубежных компаний стали резидентами первого IT-парка в Молдове

245 отечественных и зарубежных компаний, которые работают в области информационных технологий, стали резидентами первого IT-парка в Молдове за семь месяцев после запуска проекта.

Премьер-министр Павел Филип написал в фейсбуке, что правительство и дальше будет вкладывать в парк IT, так как это - проект будущего.

В июле резидентов парка стало на 28 больше, а общий объем продаж составил миллиард 700 миллионов леев. Резиденты этого парка получили некоторые льготы, в том числе и налоговые - подоходный налог составляет семь процентов от объема продаж, кроме того, были устранены бюрократические препоны.

Средняя зарплата в секторе IT составляет 17 тысяч леев. Первый парк информационных технологий в Молдове был открыт 1 января 2018 года по инициативе премьера Павла Филипа. Его создали на десять лет, за это время число резидентов может достигнуть 400.