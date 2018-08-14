Не получил зарплату в срок: рабочий из Румынии разрушил стены пяти домов экскаватором

Повредил пять новостроек, обиженный, что ему не заплатили за работу. Строитель из Румынии, проработавший в Англии, но так и не получивший зарплату в срок, сел на экскаватор и разрушил наружные стены пяти домов, уже сданных в эксплуатацию.

Компании-застройщики оценили ущерб в четыре миллиона фунтов стерлингов. 30-летнего гражданина Румынии задержали. Его обвиняют в разрушении частной собственности.



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