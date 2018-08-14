В Молдове дефицит педагогов в школах: вакантно более двух тысяч мест

Свыше двух тысяч учителей не хватает в лицеях и гимназиях страны. По данным Министерства образования, в нынешнем учебном году этот показатель на 167 единиц больше, чем в прошлом и на 780 больше, чем в позапрошлом учебном году.

В столичных школах 368 вакансий педагогов. В Унгенском районе - 183. В Хынчештах требуется 119 учителей, почти столько же - в Яловенах.

В лицеях и гимназиях Ниспоренского района готовы принять на работу 106 преподавателей, 105 - в Гагаузии. В Калараше не хватает 73-ех учителей, по 66 - в Новоаненском и Каушанском районах.

Самыми востребованными являются преподаватели математики - 227 вакансий и физкультуры – 128 свободных мест.