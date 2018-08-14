Netflix показала кадры из сериала о ведьме Сабрине

Компания Netflix опубликовала первые кадры из нового сериала Леденящие душу приключения Сабрины. Об этом пишет Page Six.

Премьера телевизионного шоу запланирована на этот год. Сериал основан на комиксах Archie Сабрина - маленькая ведьма. При этом ожидается, что он будет более мрачным, нежели версия 1996 года, пишет Корреспондент.

В главной роли в сериале снимается Кирнан Шипка. Помимо нее также играют Ричард Койл, Люси Дэвис, Миранда Отто и Тати Габриэлль.

Леденящие душу приключения Сабрины - предстоящий американский сериал, снятый по мотивам Archie Comics. Режиссером проекта выступил Роберто Агирре-Сакаса.