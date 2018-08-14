В салоне красоты женщине заклеили глаза суперклеем

Жительница таиландского города Пхукет полностью лишилась ресниц после похода в салон. Об этом сообщают в Daily Mail.

35-летняя Беньяпа Супап пошла в незнакомый салон красоты, чтобы нарастить ресницы. Мастер сделала процедуру, использовав при этом не специальный косметический клей, а обычный универсальный, передает Корреспондент.

У женщины опухли веки и склеились, когда она моргнула. За процедуру пострадавшей все равно пришлось заплатить 1,5 бат.

За удаление клея в другом салоне Супап заплатила еще тысячу при этом потеряв все ресницы. Женщина обратилась в полицию, однако ей сказали, что ничем не могут помочь.