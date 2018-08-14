Эксперты назвали смартфон с лучшим в мире дисплеем

Эксперты ресурса DisplayMate назвали смартфон с самым лучшим в мире дисплеем. Пальму первенства отдали новому флагманскому Samsung Galaxy Note9. Об этом пишет TechRadar.

Известно, что до настоящего момента лидером был предшественник - Galaxy Note8. Теперь же флагман предыдущего поколения уступил позиции новинке, передает Корреспондент.

Так, дисплей Galaxy Note9 оказался на 27 % ярче. Кроме того, отмечена улучшенная цветопередача.

В итоге экран был удостоен рейтинга А+ - наивысшего из когда-либо присуждаемых.

Кроме того, специалисты охарактеризовали новый флагман южнокорейской компании, как "самый инновационный и высокопроизводительный смартфон, который они когда-либо тестировали".