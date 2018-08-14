Число заболевших Эболой в Конго достигло 115 человек

Число заболевших смертельным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 115 человек, сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны, опубликованном в Facebook.

Всемирная организация здравоохранения объявила о новой вспышке заболевания лихорадкой Эбола на востоке Демократической Республики Конго 1 августа, которая стала десятой по счету. ВОЗ сообщала, что по данным на 7 августа, число заболевших вирусом составило 90 человек, передает РИА Новости.

Как сообщается в документе минздрава ДРК, всего на данный момент зарегистрированы 57 случаев заражения Эболой, из которых 30 подтверждены клинически, 27 возможны, а также 58 случаев подозрения на вирус.

Предыдущая вспышка Эболы была объявлена в ДРК 8 мая. Лихорадка распространилась в области Экваториальной провинции на северо-западе страны. Из-за заболевания скончались 33 человека. Министр здравоохранения ДРК Оли Илунга 24 июля заявил об окончании вспышки.

Как сообщила ранее в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, Россия готова при необходимости оказать помощь ДР Конго в борьбе с лихорадкой Эбола.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.