В Китае из-за тайфуна эвакуировали 10 городов

На восточное побережье Китая обрушился тайфун Яги. В связи с чем власти экстренно эвакуировали 200 тысяч человек, сообщает 13 августа Channel News Asia.

"В общей сложности 204 949 человек в 10 городах, включительно с Тайчжоу, Чжоушань и Веньчжоу, были эвакуированы, около 21 тысячи рыболовецких судов были отозваны назад в порт", - говорится в сообщении.

Ожидается, что тайфун принесет сильные дожди. Однако потом в движении по направлению к центральной части страны сила его будет ослабевать и он направится на северо-запад, передает Корреспондент.