Disney представила кадр с новой Мулан

Кинокомпания Disney опубликовала снимок со съемок полнометражного фильма Мулан. На фотографии запечатлена исполнительница главной роли в образе героини. Об этом пишет Buzzfeed News.

Героиню Мулан играет китаянка Лю Ифэй. На фото она запечатлена в красном одеянии с мечем в руках. При этом характерная поза девушки повторяет позу из одноименного мультфильма, пишет Корреспондент.

Также известно, что киностудия официально объявила о старте съемок фильма. Проходить они будут в Китае и Новой Зеландии. Режиссером картины выступит Ники Каро.

Одноименный полнометражный мультфильм Мулан был выпущен студией Disney в 1998 году. Он рассказывает историю девушки, которая, переодевшись мужчиной, отправляется с другими воинами в опасный поход.