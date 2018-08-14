Кинокомпания Disney опубликовала снимок со съемок полнометражного фильма Мулан. На фотографии запечатлена исполнительница главной роли в образе героини. Об этом пишет Buzzfeed News.
Героиню Мулан играет китаянка Лю Ифэй. На фото она запечатлена в красном одеянии с мечем в руках. При этом характерная поза девушки повторяет позу из одноименного мультфильма, пишет Корреспондент.
Также известно, что киностудия официально объявила о старте съемок фильма. Проходить они будут в Китае и Новой Зеландии. Режиссером картины выступит Ники Каро.
Одноименный полнометражный мультфильм Мулан был выпущен студией Disney в 1998 году. Он рассказывает историю девушки, которая, переодевшись мужчиной, отправляется с другими воинами в опасный поход.
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