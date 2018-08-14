Британец сбросил четверть веса за полгода из страха стать "толстым батей"

Житель Уэльса Сайон Монти (Sion Monty) сбросил около 25 килограммов за полгода и накачался, чтобы "не быть толстым батей". Об этом сообщил портал LADBible.

После рождения первого сына Тедди мужчина начал сильно нервничать и заедать стресс фастфудом. Он понял, что пришло время худеть, когда его вес составил 101 килограмм. К тому же, из-за работы ему было неловко выглядеть неспортивным: 30-летний Монти владеет фитнес-центром, фирмой по производству товаров для тренировок и линией спортивной одежды, пишет lenta.ru.

"Я не хотел быть толстым батей. Я посмотрел в зеркало и понял, что если я хочу жить долго и смотреть, как растет мой сын, я должен измениться. К тому же, меня всегда знали как спортивного парня", — признался он.

Фото: Sion Monty в Facebook

Монти не подозревал, что ребенок будет отнимать у него и его девушки все время, которое они тратили на приготовление здоровой еды и тренировки. Поэтому он решил заниматься спортом во время прогулок с ребенком: ходить и бегать на длинные дистанции и по пересеченной местности, толкая перед собой коляску. "Ему нравятся птицы, поэтому я выбираю те места, где их много, для прогулок. Видели бы вы, как он смеется, когда я бегаю по холмам с коляской", — рассказал британец.

Также Монти все эти полгода ел только с полудня до шести вечера, но при этом съедал две тысячи калорий. Он тренировался шесть раз в неделю. В итоге мужчина стал весить 76 килограммов и утверждает, что "никогда не был в лучшей форме". Монти также отметил, что чувствует себя другим человеком и начал полноценно радоваться отцовству.