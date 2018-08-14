Ни денег, ни жилья: Свыше ста семей в столице рискуют остаться без квартир, за которые уже заплатили

Свыше ста семей в столице рискуют остаться без квартир, за которые уже заплатили десятки тысяч евро. Дом еще не сдали в эксплуатацию, а фирма-застройщик объявила о своей неплатежеспособности.

Оплатив стопроцентную стоимость жилья, люди вынуждены по-прежнему снимать квартиру.



Недовольные граждане надеются, что смогут решить вопрос в суде.

Один из вкладчиков все же дозвонился до представителя фирмы-застройщика. Ему пообещали, что дом в эксплуатацию сдадут осенью. В строящемся жилом доме 140 квартир.

Комментарии

Другие новости