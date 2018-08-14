Названа точная причина исчезновения древней цивилизации

Ученые Квинслендского университета в Австралии опровергли гипотезу, согласно которой древняя цивилизация рапануйцев на острове Пасхи исчезла в результате войн и истощения ресурсов. По мнению ученых, племена, несмотря на воинственность, тесно сотрудничали друг с другом, что обеспечило существование их культуры вплоть до колонизации европейцами. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Первые поселенцы из Восточной Полинезии прибыли на остров Пасхи около 900 лет назад. За несколько веков коренное население выросло до более десяти тысяч человек. Между 1250 и 1500 годами аборигены воздвигли моаи — статуи в виде огромных человеческих голов, расположенных на усеченных до пояса туловищах. Считалось, что культура рапануйцев исчезла из-за войн и экологического бедствия. Однако, по мнению авторов новой работы, цивилизация острова Пасхи имела сложную общественно-политическую организацию и исчезла только из-за колонизации европейцами в XVIII веке, передает lenta.ru.

Ученые провели химический анализ нескольких десятков древних артефактов, найденных во время раскопок на склонах потухшего вулкана Рано-Рараку, где располагались каменоломни. Среди каменных инструментов были молотки и рубила, изготовленные из маеа токи — местных базальтовых пород особого типа. Исследователи также реконструировали орудия по фрагментам, чтобы понять, как их применяли. Это позволило определить, каким образом осуществлялись коммуникации между мастерами, создающими инструменты, и скульпторами.

Оказалось, что материал для большинства орудий труда поставлялся из одного комплекса каменоломен. По словам Дейла Симпсона (Dale Simpson), одного из авторов исследования, это значит, что те племена, которые использовали один и тот же каменный карьер, должны были тесно сотрудничать друг с другом, а не воевать. Однако остается вероятность, что одни группы населения острова могли принуждать других к совместной работе.