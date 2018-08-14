Шарик из "Простоквашино" появился в Instagram

Герой мультфильма "Простоквашино" пес по кличке Шарик обзавелся собственным аккаунтом в соцсетях — завел страницу в Instagram, сообщили в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

По словам представителя студии, это первый случай появления российского анимационного героя в социальной сети в качестве самостоятельного пользователя, пишет lenta.ru.

"Один из главных героев популярного мультфильма размещает на своей страничке "закадровые" подробности жизни в деревне Простоквашино, следуя последним тенденциям и флешмобам социальной сети Instagram. Так, в частности, Шарик любит снимать фото и видео с Матроскиным, в которых кот предстает одновременно и как мудрый фермер, и как представитель семейства кошачьих, который может уснуть в коробке", — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Шарик, как и любой начинающий пользователь Instagram, иногда пренебрегает композицией на снимках и чересчур увлекается фильтрами.