На Филиппинах камера сняла "призрак пешехода". ВИДЕО

На Филиппинах на запись камеры наблюдения на дороге попался призрак пешехода. Об этом сообщает Mirror.

На кадрах видно, как прозрачная черная фигура появляется на тротуаре и идет по "зебре" сквозь поток машин. Судя по всему, никто из водителей не заметил тень, иначе избежать аварии не удалось бы, пишет Корреспондент.

Издание сообщает, что местные жители не раз видели черную фигуру возле этого места. Некоторые считают, что призрак мужчины может быть обиженным на это место или его работников.